Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:00, 14 октября 2022Силовые структуры

14 росгвардейцев получили ранения при обстреле в Белгородской области

14 сотрудников Росгвардии получили ранения в результате обстрела в Белгородской области
Начало событий в новости Российские ПВО сбили украинские ракеты в Белгородской области

Фото: Reuters

14 сотрудников Росгвардии получили ранения в результате обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, у пострадавших ранения различной степени тяжести. Также имеются погибшие, но их число не уточняется.

По предварительным данным, белгородский поселок обстреливался со стороны села Казачья Лопань, расположенного в Харьковской области Украины, находящегося в двух километрах от российской границы.

Издание публикует видео обстрела.

На кадрах слышны выстрелы и видны вспышки.

Российские системы противовоздушной обороны сбили украинские ракеты в Белгородской области утром 14 октября. Пострадавших нет, обломки ракет повредили линии электропередачи, вследствие чего движение поездов было приостановлено.

13 октября Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область несколько раз. Обломок ракеты упал на жилой дом в Белгороде, еще одна часть снаряда — рядом с площадкой лицея. Никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Путин отверг обвинения Франции в умышленной дестабилизации на Кавказе
Раскрыта оптимальная частота стирки джинсов
Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом единства в борьбе с нацизмом
Мужчина заподозрил джинна в краже золота на миллионы рублей
Ведущего обязали выплатить почти миллиард долларов за теории заговора
Момент падения осколка снаряда на железную дорогу под Белгородом сняли на видео
В России попросили дать отсрочку от мобилизации для еще одной профессии
Елизавета Боярская ответила на вопрос о медлительности петербуржцев
Власти Шри-Ланки передумали внедрять карты «Мир» в стране по одной причине
Мэр российского города пошел работать на завод
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.