14 росгвардейцев получили ранения при обстреле в Белгородской области

14 сотрудников Росгвардии получили ранения в результате обстрела в Белгородской области

Начало событий в новости Российские ПВО сбили украинские ракеты в Белгородской области

14 сотрудников Росгвардии получили ранения в результате обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, у пострадавших ранения различной степени тяжести. Также имеются погибшие, но их число не уточняется.

По предварительным данным, белгородский поселок обстреливался со стороны села Казачья Лопань, расположенного в Харьковской области Украины, находящегося в двух километрах от российской границы.

Издание публикует видео обстрела.

На кадрах слышны выстрелы и видны вспышки.

Российские системы противовоздушной обороны сбили украинские ракеты в Белгородской области утром 14 октября. Пострадавших нет, обломки ракет повредили линии электропередачи, вследствие чего движение поездов было приостановлено.

13 октября Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область несколько раз. Обломок ракеты упал на жилой дом в Белгороде, еще одна часть снаряда — рядом с площадкой лицея. Никто не пострадал.

