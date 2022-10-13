Стали известны последствия падения ракеты на жилой дом в Белгороде

Гладков сообщил о некритических повреждениях дома в Белгороде в результате падения ракеты

В результате падения части ракеты на жилой дом в Белгороде выявлены серьезные повреждения технического этажа здания, но не критические для всего строения. О последствиях рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на данный момент на месте ЧП работают эксперты. После завершения оценки и заключения будет решаться вопрос о восстановительных работах. «Часть жителей многоквартирного дома временно выехала к родственникам. Всех, у кого такой возможности нет, обеспечим всем необходимым», — сообщил представитель властей, пообещав сообщать дополнительную информацию.

13 октября стало известно о падении части ракеты на жилой дом в Белгороде, которое произошло во время срабатывания систем противовоздушной обороны (ПВО). Позднее очевидцы опубликовали видео с места падения обломка ракеты на жилую многоэтажку.

Эту информацию подтвердил Гладков, отметив, что данные о пострадавших и погибших уточняются.