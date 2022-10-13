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20:21, 13 октября 2022Россия

В приграничном российском регионе после обстрела ВСУ взорвался склад боеприпасов

Белгородский губернатор Гладков заявил о взрыве на складе боеприпасов после обстрела ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

В поселке Белгородской области из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) сдетонировали боеприпасы на складе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация», — заявил глава области.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет, отметил Гладков. Жителей планируется отвезти на безопасное расстояние.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об обстреле ВСУ поселка Октябрьский. В результате атаки начался сильный пожар. Позднее очевидцы опубликовали видео возгорания, снятое с одной из улиц населенного пункта.

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Никита Абрамов
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В приграничном российском регионе после обстрела ВСУ взорвался склад боеприпасов
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