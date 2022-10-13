Появилось видео пожара из-за обстрела поселка под Белгородом
Очевидцы опубликовали видео пожара, возникшего из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Октябрьский в Белгородской области. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале «Жесть Белгород».
На кадрах, снятых с одной из улиц населенного пункта, виден пылающий вдалеке пожар. «Прилетело. Грохот стоял», — прокомментировал происходящее автор видео.
Об обстреле ВСУ Октябрьского ранее сообщил Telegram-канал Mash. В результате обстрела начался сильный пожар, однако на данный момент не удается установить точно, что именно горит. Данных о пострадавших нет.
Также 13 октября стало известно о падении части ракеты на жилой дом в Белгороде, которое произошло во время срабатывания систем противовоздушной обороны (ПВО). Позднее очевидцы опубликовали видео с места падения обломка ракеты на жилую многоэтажку.
Эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что данные о пострадавших и погибших уточняются.