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19:43, 13 октября 2022Россия

Появилось видео пожара из-за обстрела поселка под Белгородом

«Жесть Белгород» опубликовал видео пожара из-за обстрела ВСУ поселка под Белгородом
СюжетПожар в Белгороде

Очевидцы опубликовали видео пожара, возникшего из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Октябрьский в Белгородской области. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале «Жесть Белгород».

На кадрах, снятых с одной из улиц населенного пункта, виден пылающий вдалеке пожар. «Прилетело. Грохот стоял», — прокомментировал происходящее автор видео.

Об обстреле ВСУ Октябрьского ранее сообщил Telegram-канал Mash. В результате обстрела начался сильный пожар, однако на данный момент не удается установить точно, что именно горит. Данных о пострадавших нет.

Также 13 октября стало известно о падении части ракеты на жилой дом в Белгороде, которое произошло во время срабатывания систем противовоздушной обороны (ПВО). Позднее очевидцы опубликовали видео с места падения обломка ракеты на жилую многоэтажку.

Эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что данные о пострадавших и погибших уточняются.

Никита Абрамов
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