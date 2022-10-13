Стало известно об обстреле ВСУ поселка под Белгородом
Mash сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По информации издания, в результате обстрела начался сильный пожар. Очевидцы сообщают о взрывах. Пока достоверно неизвестно, что именно горит. Информация о пострадавших не поступала.
Об пожаре в поселке Октябрьский также сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. Региональные власти ситуацию пока никак не комментировали.