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19:34, 13 октября 2022Россия

Стало известно об обстреле ВСУ поселка под Белгородом

Mash сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, в результате обстрела начался сильный пожар. Очевидцы сообщают о взрывах. Пока достоверно неизвестно, что именно горит. Информация о пострадавших не поступала.

Об пожаре в поселке Октябрьский также сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. Региональные власти ситуацию пока никак не комментировали.

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Константин Лысяков
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