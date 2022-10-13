ВСУ обстреляли российский таможенный пункт пропуска

Белгородский губернатор Гладков заявил, что ВСУ обстреляли таможенный пункт в Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Об этом в четверг, 13 октября, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Жертв и пострадавших нет. У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. Он практически перестал существовать», — написал он.

Ранее 13 октября стало известно, что на одну из жилых многоэтажек в Белгороде упал обломок ракеты. Глава региона сообщал, что атака была совершена со стороны Украины, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО).

Позднее замгубернатора Константин Полежаев уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал.