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17:57, 13 октября 2022Россия

ВСУ обстреляли российский таможенный пункт пропуска

Белгородский губернатор Гладков заявил, что ВСУ обстреляли таможенный пункт в Шебекино

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Об этом в четверг, 13 октября, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Жертв и пострадавших нет. У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. Он практически перестал существовать», — написал он.

Ранее 13 октября стало известно, что на одну из жилых многоэтажек в Белгороде упал обломок ракеты. Глава региона сообщал, что атака была совершена со стороны Украины, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО).

Позднее замгубернатора Константин Полежаев уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал.

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Евгения Куликова
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