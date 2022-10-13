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13:40, 13 октября 2022Россия

Власти заявили об отсутствии пострадавших после повреждения дома в Белгороде

Полежаев заявил, что пострадавших после повреждения жилого дома в Белгороде нет

Фото: телеграм-канал «Baza»

Пострадавших после повреждения жилого дома частью упавшего снаряда в Белгороде нет. Об этом заявил журналистам замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев. Его цитирует РИА Новости.

О ЧП стало известно ранее 13 октября. В городе были слышны громкие хлопки, жилая многоэтажка на улице Губкина была повреждена, предположительно, обломком ракеты. В экстренных службах уточнили, что произошло повреждение технического этажа.

Очевидцы публиковали видео с места.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что город подвергся обстрелу со стороны Украины. Он отметил также, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Жителей поврежденного дома пообещали расселить в гостиницы.

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Евгения Куликова
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