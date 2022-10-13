Власти заявили об отсутствии пострадавших после повреждения дома в Белгороде

Полежаев заявил, что пострадавших после повреждения жилого дома в Белгороде нет

Пострадавших после повреждения жилого дома частью упавшего снаряда в Белгороде нет. Об этом заявил журналистам замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев. Его цитирует РИА Новости.

О ЧП стало известно ранее 13 октября. В городе были слышны громкие хлопки, жилая многоэтажка на улице Губкина была повреждена, предположительно, обломком ракеты. В экстренных службах уточнили, что произошло повреждение технического этажа.

Очевидцы публиковали видео с места.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что город подвергся обстрелу со стороны Украины. Он отметил также, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Жителей поврежденного дома пообещали расселить в гостиницы.