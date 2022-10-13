Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:25, 13 октября 2022Россия

Жителей белгородского дома после атаки ВСУ пообещали расселить в гостиницы

Мэр Иванов пообещал расселить в гостиницы жителей поврежденного дома в Белгороде

Кадр: Telegram-канал «Антон Иванов»

Жители поврежденного дома на улице Губкина в Белгороде после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут расселены в гостиницы. Такое обещание дал мэр города Антон Иванов в Telegram-канале.

Он сообщил, что при падении «неизвестного объекта» повреждены два припаркованных автомобиля.

«На текущий момент данных о пострадавших нет. Разворачиваем оперштаб», — сказал мэр Белгорода. Он подчеркнул, что оперативники и сотрудники МЧС сейчас проводят поквартирный обход.

Украина обстреляла Белгород 13 октября. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков уточнил, что после атаки ВСУ пострадал жилой дом на улице Губкина. До случившегося в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По данным очевидцев, разрушены верхние этажи здания. Позже появилось видео с места падения обломка ракеты на жилую многоэтажку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Песков описал реакцию Эрдогана на предложение Путина по газовому хабу
Власти Польши назвали причину аварии на нефтепроводе «Дружба»
Германия год назад признала «Северный поток-2» безопасным
Американский самолет-разведчик снова пролетел вокруг Калининграда
Поставки по «Силе Сибири» в 2023 году станут меньше половины «Северного потока»
Роль Эрдогана во взаимоотношениях России и Украины оценили
Американский банк разорвал сотрудничество с Канье Уэстом после поста о евреях
В Белоруссии опровергли планы по мобилизации
Российские войска отразили наступление ВСУ на трех направлениях
Обнаружен летящий со скоростью света объект
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.