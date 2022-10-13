Жителей белгородского дома после атаки ВСУ пообещали расселить в гостиницы

Мэр Иванов пообещал расселить в гостиницы жителей поврежденного дома в Белгороде

Жители поврежденного дома на улице Губкина в Белгороде после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут расселены в гостиницы. Такое обещание дал мэр города Антон Иванов в Telegram-канале.

Он сообщил, что при падении «неизвестного объекта» повреждены два припаркованных автомобиля.

«На текущий момент данных о пострадавших нет. Разворачиваем оперштаб», — сказал мэр Белгорода. Он подчеркнул, что оперативники и сотрудники МЧС сейчас проводят поквартирный обход.

Украина обстреляла Белгород 13 октября. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков уточнил, что после атаки ВСУ пострадал жилой дом на улице Губкина. До случившегося в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По данным очевидцев, разрушены верхние этажи здания. Позже появилось видео с места падения обломка ракеты на жилую многоэтажку.