Появились кадры работы систем ПВО в российском городе

Очевидцы публикуют кадры из Белгорода, где снова сработала система ПВО

В Белгороде снова сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Кадры очевидцев с места появились в Telegram-канале SHOT.

13 октября в российском городе были слышны громкие хлопки, несколько раз за день сообщалось о работе системы ПВО.

Известно, что тогда на одну из жилых многоэтажек упала часть снаряда. Произошло это на улице Губкина. В экстренных службах Белгорода уточнили, что в результате ЧП был поврежден технический этаж, из местных жителей никто не пострадал.

Утром 14 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские системы ПВО сбили украинские ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки упали в районе железной дороги и повредили линии электропередач. Момент падения снаряда сняли на видео.