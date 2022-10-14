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10:30, 14 октября 2022Россия

Момент падения осколка снаряда на железную дорогу под Белгородом сняли на видео

В сети появилось видео момента падения осколка снаряда на железную дорогу под Белгородом

В сети появились кадры с моментом падения осколка снаряда на железнодорожные пути в Новооскольском округе Белгородской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

На записи видно, как осколок ракеты врезается в землю. Сразу после этого слышно громкий взрыв.

Утром 14 октября стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новооскольского округа. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, обломки снарядов повредили линии электропередачи. Глава региона также опубликовал кадры, на которых видно часть ракеты и поврежденное железнодорожное полотно.

Днем ранее во время обстрела Белгорода со стороны Украины осколок снаряда упал на жилой дом. Гладков сообщил, что в результате серьезные повреждения получил технический этаж здания. Кроме того, часть неразорвавшегося боеприпаса попала на территорию местного лицея. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

Константин Лысяков
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