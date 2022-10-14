Появились кадры c места падения обломков ракеты в граничащем с Украиной регионе

Белгородский губернатор показал кадры с места падения обломков ракеты у железной дороги

В сети появились кадры с места падения обломков ракеты в Новооскольском округе Белгородской области. Их опубликовал губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

На кадрах виден дымящийся обломок ракеты у железнодорожного полотна. Частично повреждены железнодорожные пути и линии передачи.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские ракеты в Белгородской области утром в пятницу, 14 октября. Пострадавших нет, обломки ракет повредили линии электропередачи, вследствие чего движение поездов было приостановлено.

13 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область несколько раз. С утра Белгород атаковали ракетами, в городе сработали системы противовоздушной обороны. Обломок ракеты упал на жилой дом, еще одна часть снаряда — рядом с площадкой лицея. Никто не пострадал.

Днем возле школы в село Красное Шебекинского городского округа взорвался украинский снаряд. Из-за атаки ВСУ вечером сдетонировали боеприпасы на складе в поселке Белгородского района.