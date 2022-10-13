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13:20, 13 октября 2022Россия

Снаряд взорвался возле еще одной школы в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о взрыве снаряда ВСУ возле школы в селе Красное

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Возле еще одной школы в Белгородской области взорвался снаряд при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Представитель властей уточнил, что ВСУ обстреляли село Красное в Шебекинском городском округе. По его словам, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

«Есть разрушения на территории школы. Школа находится на дистанционной форме обучения», — объяснил Гладков.

Ранее стало известно о падении части ракеты на жилой дом в Белгороде, которое произошло во время срабатывания систем противовоздушной обороны (ПВО). Позднее очевидцы опубликовали видео с места падения обломка ракеты на жилую многоэтажку.

Эту информацию подтвердил Гладков, отметив, что данные о пострадавших и погибших уточняются.

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Никита Абрамов
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