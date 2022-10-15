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15:26, 15 октября 2022Россия

ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгородской области

Гладков заявил, что в результате обстрела ВСУ загорелась нефтебаза в Белгородском районе

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась нефтебаза, расположенная в Белгородском районе. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и начали бороться с огнем.

Угрозы распространения пламени нет, заверил губернатор Белгородской области. Также он пообещал информировать о дальнейших мерах.

Гладков также подтвердил, что под обстрел со стороны Украины попал таможенный пункт в Шебекино. Туда прилетело 14 снарядов, жертв и пострадавших нет.

14 октября Украина обстреляла Белгород. По сведениям губернатора, в результате той атаки загорелась подстанция 110 киловатт.

Власти российского региона подчеркивали, что водоснабжение подстанции в норме, насосы удалось переключить на другие линии питания.

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Анна Щербакова
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