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19:53, 14 октября 2022Россия

Власти заявили о пожаре на белгородской подстанции после обстрела ВСУ

В Белгороде после обстрела украинскими войсками загорелась подстанция 110 кВт

Фото: Telegram-канал «Подъем»

После обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) загорелась подстанция 110 киловатт. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до четырех часов», — объяснил глава региона.

Он уточнил, что водоснабжение подстанции в норме, насосы переключили на другие линии питания. Сам губернатор выехал на место происшествия, где уже находятся сотрудники оперативных служб, начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов и мэр города Валентин Демидов.

Вечером 14 октября очевидцы сообщили о пожаре на белгородской ТЭЦ «Луч». Кроме этого, в некоторых районах были слышны взрывы, а в части города пропал свет. Позднее Telegram-канал Mash сообщил о начале обстрела Белгорода ВСУ. Отмечается, что после атаки Украины в ряде городских районов пропал свет, а также отключились светофоры.

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Никита Абрамов
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