Появились данные об обстрелах Белгорода ВСУ

Mash: ВСУ начали обстреливать Белгород, удары наносят по городской ТЭЦ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать Белгород, удары наносят по городской ТЭЦ. Соответствующие данные появились в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, после атаки Украины в ряде районов Белгорода пропал свет, а также отключились светофоры.

Кроме того, оказался обесточен участок от улицы Конева до торгового центра Сити Молл.

До этого очевидцы сообщили о начавшемся пожаре на белгородской ТЭЦ «Луч». Официальных комментариев от властей по ситуации пока не поступало.

Накануне стало известно о семи взрывах в небе над Белгородом. На территории приграничного с Украиной российского города сработала система противовоздушной обороны (ПВО).