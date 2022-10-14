Появились данные об обстрелах Белгорода ВСУ
Mash: ВСУ начали обстреливать Белгород, удары наносят по городской ТЭЦ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать Белгород, удары наносят по городской ТЭЦ. Соответствующие данные появились в Telegram-канале Mash.
По сведениям издания, после атаки Украины в ряде районов Белгорода пропал свет, а также отключились светофоры.
Кроме того, оказался обесточен участок от улицы Конева до торгового центра Сити Молл.
До этого очевидцы сообщили о начавшемся пожаре на белгородской ТЭЦ «Луч». Официальных комментариев от властей по ситуации пока не поступало.
Накануне стало известно о семи взрывах в небе над Белгородом. На территории приграничного с Украиной российского города сработала система противовоздушной обороны (ПВО).