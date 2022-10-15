Один из резервуаров поврежден на нефтебазе в Белгороде из-за обстрела ВСУ

Один из 10 резервуаров поврежден на нефтебазе в Белгороде из-за обстрела ВСУ

Один из 10 резервуаров поврежден на нефтебазе в Белгородской области из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В поселке Разумное-71 в результате обстрела на нефтебазе поврежден один из десяти резервуаров, в нем находятся остатки дизельного топлива. Сейчас он горит», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины загорелась нефтебаза, расположенная в Белгородском районе. По его словам, сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и начали бороться с огнем.

Угрозы распространения пламени нет, заверил губернатор Белгородской области. Также он пообещал информировать о дальнейших мерах.