Наступившему на мину жителю Белгородской области оторвало ступню

Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшем на мине местном жителе

В Шебинском городском округе мужчина наступил на мину, в результате ему оторвало ступню. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал он.

Губернатор также предупредил местных жителей об опасности из-за обстрелов в лесах региона и попросил воздержаться от посещения лесополос.

Ранее Гладков сообщил, что навестил семью пострадавших в результате обстрела Белгорода. Так, трое пострадавших в результате обстрела оказались из одной семьи. Гладков уточнил, что двое мужчин получили осколочные ранения и были доставлены в больницу. Еще одной пострадавшей помощь оказали на месте.