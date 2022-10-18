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12:26, 18 октября 2022Россия

Несколько российских сел подверглись минометному обстрелу со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков заявил о минометном обстреле нескольких сел со стороны ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Несколько сел Грайворонского городского округа подверглись минометному обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Мокрой Орловке зафиксировано попадание на территорию молочного комплекса. По предварительной информации, без пострадавших», — написал он.

По словам Гладкова, атаковали также село Глотово, есть пострадавший. Мужчину доставили в больницу и оказывают необходимую помощь.

«Снарядами задеты две линии электропередач. Без света остались два села: Безымено и Дунайка. Аварийные бригады выехали на место», — добавил губернатор российского региона.

Ранее 18 октября Гладков также сообщил об обстреле Белгородского района Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, снарядами была повреждена территория железнодорожной станции в одном из местных сел. Также есть пострадавший: мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей.

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Евгения Куликова
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