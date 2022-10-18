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11:26, 18 октября 2022Россия

Стало известно о пострадавшем из-за обстрела российского села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем из-за обстрела со стороны Украины

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Один человек пострадал в результате обстрела одного из сел Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале во вторник, 18 октября.

«Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района», — написал он.

Из-за атаки со стороны Украины мужчина получил осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей. Гладков уточнил, что в настоящее время пострадавшему оказывают необходимую медпомощь.

Об очередном обстреле сообщил также губернатор другого российского региона — Курской области. По словам Романа Старовойта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 18 октября атаковали поселок Теткино и село Попово-Лежачи.

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Евгения Куликова
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