ВСУ начали обстрел двух российских поселков

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино и села Попово-Лежачи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел поселка Теткино и села Попово-Лежачи в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, поступили сообщения о перебоях с электричеством. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Старовойт заверил, что сообщит подробности позже.

13 октября ВСУ также обстреляли Теткино и Попово-Лежачи. Украина нанесла по населенным пунктам не менее 15 ударов. По словам Старовойта, в результате атаки загорелась подстанция в Попово-Лежачах, из-за чего оба поселения были обесточены.

Глава региона также опубликовал видео с моментом попадания снаряда в подстанцию. На кадрах видно, как от удара поднимается пыль, а в стороны разлетаются камни и мелкие обломки.