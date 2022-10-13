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16:19, 13 октября 2022Россия

Власти российского региона сообщили о 15 ударах по приграничным поселкам

Курский губернатор Старовойт сообщил о 15 ударах ВСУ по Теткино и Попово-Лежачам

Кадр: телеграм-канал «Роман Старовойт»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не менее 15 раз ударили по приграничному поселку Теткино и селу Попово-Лежачи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Не менее 15 прилетов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины поселка Теткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи», — написал представитель властей российского региона.

По словам Старовойта, в результате атаки оказалась серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, где загорелся один из трансформаторов. Из-за этого оба населенных пункта обесточены. На данный момент на место прибыли ремонтные бригады.

Ранее стало известно о падении части ракеты на жилой дом в Белгороде, которое произошло во время срабатывания систем противовоздушной обороны (ПВО). Позднее очевидцы опубликовали видео с места падения обломка ракеты на жилую многоэтажку.

Эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что данные о пострадавших и погибших уточняются.

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Никита Абрамов
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