Момент атаки на российскую электроподстанцию показали на видео

Губернатор Старовойт опубликовал видео момента атаки на подстанцию в поселке Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал на видео момент атаки ВСУ на подстанцию в поселке Теткино. Соответствующие кадры в четверг, 13 октября, он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам главы российского региона, со стороны Украины было зафиксировано не менее 15 прилетов.

В результате обстрела была серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах. «Один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены», — написал Старовойт.

11 октября губернатор другого приграничного российского региона — Белгородской области — сообщал об обстреле электроподстанции в городе Шебекино. Вячеслав Гладков заявлял, что из-за атаки ВСУ более двух тысяч местных жителей остались без электричества.