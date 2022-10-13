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16:28, 13 октября 2022Россия

Момент атаки на российскую электроподстанцию показали на видео

Губернатор Старовойт опубликовал видео момента атаки на подстанцию в поселке Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал на видео момент атаки ВСУ на подстанцию в поселке Теткино. Соответствующие кадры в четверг, 13 октября, он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам главы российского региона, со стороны Украины было зафиксировано не менее 15 прилетов.

В результате обстрела была серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах. «Один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены», — написал Старовойт.

11 октября губернатор другого приграничного российского региона — Белгородской области — сообщал об обстреле электроподстанции в городе Шебекино. Вячеслав Гладков заявлял, что из-за атаки ВСУ более двух тысяч местных жителей остались без электричества.

Евгения Куликова
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