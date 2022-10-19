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21:04, 19 октября 2022Россия

Глава приграничного российского региона ответил на вопрос об эвакуации жителей

Глава Белгородской области Гладков заявил, что пока регион будет жить в прежнем формате

Фото: Global Look Press

Глава приграничной Белгородской области, которую регулярно обстреливают Вооруженные силы Украины (ВСУ) Вячеслав Гладков сообщил, что пока регион будет жить в прежнем формате. Такое заявление он сделал, общаясь с жителями региона во время эфира в социальной сети, его слова приводит РИА Новости.

По словам Гладкова, если власти примут уточняющее решение, то немедленно проинформируют жителей Белгородской области. Также он ответил на вопрос подписчиков о планах по эвакуации населения.

«Указы дают губернаторам возможность, но это не обязательно, в зависимости от развития ситуации будем принимать отдельное решение. Сегодня подпишу постановление по созданию оперативного штаба, первое заседание пройдет в пятницу», — заявил он.

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Последний обстрел региона был зафиксирован 19 октября, пострадали три человека.

19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР и ЛНР, а также на территории Запорожья и Херсонщины. Согласно тексту указа, военное положение в перечисленных регионах вводится с 0:00 20 октября. Еще в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, введен режим среднего уровня реагирования.

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Валерий Розенберг
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