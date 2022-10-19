Глава приграничного региона России призвал жителей обстрелянного района уезжать

Глава Белгородской области Гладков призвал жителей обстрелянного ВСУ Шебекино уезжать

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей города Шебекино и всего района уезжать на фоне обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом глава приграничного региона попросил в Telegram.

«Просим людей, проживающих в районе, подвергшемся обстрелу, временно покинуть территорию», — заявил он.

По словам Гладкова, при обстреле пострадали принадлежащие детям-сиротам дома. Власти района продолжают подомовой обход.

Ранее стало известно, что в результате обстрела Шебекина пострадали три человека.

Обстрел города Шебекино был совершен ВСУ утром 19 октября. Позже глава региона показал фотографии разрушений.