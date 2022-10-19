Глава приграничного региона сообщил о росте числа пострадавших при обстреле ВСУ
Глава Белгородской области Гладков заявил, что число пострадавших при обстреле ВСУ выросло
Число пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино в граничащей с Украиной Белгородской области выросло. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, пострадали три человека. По словам губернатора, одному из пострадавших потребовалась операция.
«По пострадавшим мирным гражданам — 3 человека. Мужчина находится в операционной. Женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу привезли еще одну пострадавшую», — рассказал Гладков.
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Ранее он сообщал о двух пострадавших.
Обстрел города Шебекино был совершен ВСУ утром 19 октября. Позже глава региона показал фотографии разрушений.