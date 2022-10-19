При обстреле граничащего с Украиной российского города пострадали два человека
Город Шебекино в Белгородской области подвергся сильному обстрелу со стороны Украины, в результате пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ», — написал Гладков.
По его словам, все выпущенные снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на гражданские объекты, среди них торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс, в последнем поврежден надувной купол.
В торговом центре повреждены окна и витрины, сообщил Гладков, подчеркнув, что также посечены две машины, стоявшие близ него. Обстрел территории продолжается, губернатор пообещал сообщить более подробную информацию позже.
ВСУ второй раз за сутки атаковали Белгородскую область. В частности, Гладков 19 октября сообщил о падении снаряда в один из объектов инфраструктуры в Белгороде.
В Белгородской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.