При обстреле граничащего с Украиной российского города пострадали два человека

Белгородский губернатор Гладков заявил о ранении двух человек при обстреле Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области подвергся сильному обстрелу со стороны Украины, в результате пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ», — написал Гладков.

По его словам, все выпущенные снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на гражданские объекты, среди них торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс, в последнем поврежден надувной купол.

В торговом центре повреждены окна и витрины, сообщил Гладков, подчеркнув, что также посечены две машины, стоявшие близ него. Обстрел территории продолжается, губернатор пообещал сообщить более подробную информацию позже.

ВСУ второй раз за сутки атаковали Белгородскую область. В частности, Гладков 19 октября сообщил о падении снаряда в один из объектов инфраструктуры в Белгороде.

В Белгородской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.