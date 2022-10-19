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10:06, 19 октября 2022Россия

Снаряд попал в объект инфраструктуры граничащего с Украиной российского города

Губернатор Гладков сообщил о попадании снаряда ВСУ в объект инфраструктуры в Белгороде

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Снаряд попал в один из объектов инфраструктуры в Белгороде. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он пояснил, что разрушения незначительные и никак не отразятся на энергообеспечении российского города на границе с Украиной.

Гладков заверил, что все оперативные службы отправились к месту происшествия для устранения последствий.

18 октября белгородское село Старый Хутор трижды подверглось обстрелам со стороны Украины. Гладков тогда уточнял, что жертв и пострадавших удалось избежать.

В тот же день несколько сел Грайворонского городского округа попали под минометный обстрел, пострадал один человек.

Высокий уровень террористической опасности действует на территории Белгородской области до 22 октября.

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Анна Щербакова
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