Снаряд попал в объект инфраструктуры граничащего с Украиной российского города

Губернатор Гладков сообщил о попадании снаряда ВСУ в объект инфраструктуры в Белгороде

Снаряд попал в один из объектов инфраструктуры в Белгороде. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он пояснил, что разрушения незначительные и никак не отразятся на энергообеспечении российского города на границе с Украиной.

Гладков заверил, что все оперативные службы отправились к месту происшествия для устранения последствий.

18 октября белгородское село Старый Хутор трижды подверглось обстрелам со стороны Украины. Гладков тогда уточнял, что жертв и пострадавших удалось избежать.

В тот же день несколько сел Грайворонского городского округа попали под минометный обстрел, пострадал один человек.

Высокий уровень террористической опасности действует на территории Белгородской области до 22 октября.