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17:49, 21 октября 2022Россия

Появились кадры с огромным столбом дыма в приграничном регионе России

Очевидцы из белгородского Шебекино опубликовали снимки с огромным столбом дыма

Кадр: Telegram-канал «ЧП 31»

Очевидцы из города Шебекино Белгородской области, граничащей с Украиной, опубликовали снимки с огромным столбом дыма. Они появились Telegram-канале «ЧП 31».

Жители российского региона пояснили, что перед этим раздался взрыв. По предварительным данным, был обстрелян лакокрасочный завод в Шебекино.

Белгородские власти ситуацию пока никак не комментировали.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле со стороны Украины белгородского села Муром. По его данным, пострадали здания школы, детского сада, ДК и частные жилые дома.

В Белгородской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анна Щербакова
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