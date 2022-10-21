Появились кадры с огромным столбом дыма в приграничном регионе России

Очевидцы из белгородского Шебекино опубликовали снимки с огромным столбом дыма

Очевидцы из города Шебекино Белгородской области, граничащей с Украиной, опубликовали снимки с огромным столбом дыма. Они появились Telegram-канале «ЧП 31».

Жители российского региона пояснили, что перед этим раздался взрыв. По предварительным данным, был обстрелян лакокрасочный завод в Шебекино.

Белгородские власти ситуацию пока никак не комментировали.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле со стороны Украины белгородского села Муром. По его данным, пострадали здания школы, детского сада, ДК и частные жилые дома.

В Белгородской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.