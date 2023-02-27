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23:33, 27 февраля 2023Россия

В Белгороде нашли обломки беспилотников

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде нашли обломки трех беспилотников

Фото: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

В Белгороде нашли обломки трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как рассказал Гладков, в результате произошедшего пострадавших нет, однако есть разрушения. «Где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили», — пояснил он. Губернатор добавил, что спецслужбы уже занимаются ситуацией. «Так как сам нахожусь в больнице, поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия», — заключил Гладков.

27 февраля Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области. В результате никто из местных жителей не пострадал. Осколками снаряда были выбиты окна и посечены заборы в восьми частных домовладениях, а также повреждена линия электропередачи.

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Марина Совина
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