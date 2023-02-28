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14:21, 28 февраля 2023Россия

Губернатор подтвердил падение беспилотника в Подмосковье

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подтвердил падение беспилотника в Коломне

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил падение беспилотного летательного аппарата в регионе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет», — уточнил Воробьев.

По его словам, на месте случившегося работают сотрудники ФСБ и другие службы, опасности для жителей нет.

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О падении беспилотника под Москвой стало известно во вторник, 28 февраля. Mash утверждает, что аппарат упал в в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск» в Коломенском районе.

Позднее в сети появились кадры с места произошедшего. На опубликованной фотографии виден летательный аппарат больших размеров, который лежит близ деревьев. SHOT пишет, что упавший беспилотник может быть идентифицирован как ударный БПЛА UJ-22 Airborne, производимый компанией «Укрджет».

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Анастасия Шейкина
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