Появились снимки с места падения беспилотника в Подмосковье
Фрагменты упавшего близ объекта «Газпрома» в Московской области беспилотника сняли на фото
Фрагменты упавшего близ объекта «Газпрома» в Московской области беспилотника сняли на фото. Снимки с места падения появились в Telegram-канале Shot.
По данным издания, упавший беспилотник мог может быть идентифицирован как ударный БПЛА UJ-22 Airborne, производимый компанией «Укрджет».
Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат нашли в нескольких метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе Подмосковья.
Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. К месту уже выехали правоохранители.
Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины в ночь на 28 февраля пытались атаковать беспилотниками объекты на юге России. Эту информацию раскрыло Министерство обороны.