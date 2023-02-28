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14:05, 28 февраля 2023Россия

Появились снимки с места падения беспилотника в Подмосковье

Фрагменты упавшего близ объекта «Газпрома» в Московской области беспилотника сняли на фото

Фото: Telegram-канал SHOT

Фрагменты упавшего близ объекта «Газпрома» в Московской области беспилотника сняли на фото. Снимки с места падения появились в Telegram-канале Shot.

По данным издания, упавший беспилотник мог может быть идентифицирован как ударный БПЛА UJ-22 Airborne, производимый компанией «Укрджет».

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат нашли в нескольких метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе Подмосковья.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. К месту уже выехали правоохранители.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины в ночь на 28 февраля пытались атаковать беспилотниками объекты на юге России. Эту информацию раскрыло Министерство обороны.

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Марк Леонов
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