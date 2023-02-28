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13:58, 28 февраля 2023Россия

Стало известно о падении БПЛА возле газового объекта в Подмосковье

Mash: беспилотник упал возле газового объекта в Подмосковье
Архивное фото

Архивное фото . Фото: РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат упал в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск» в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, БПЛА заметили возле газового объекта в деревне Губастово. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. К месту уже выехали правоохранители.

Накануне глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о падении неустановленного летательного аппарата в поселке Новый. По его информации, в результате оказалась повреждена хозяйственная постройка животноводческой фермы. Мирные граждане не пострадали.

До этого два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтебазу в курортном городе Туапсе в Краснодарском крае. По информации Telegram-канала Shot, дроны собирались сбросить на объект взрывчатку, однако взорвались в 100 метрах от нефтехранилища.

В результате происшествия никто не пострадал.

В Минобороны России позже рассказали, что подразделения радиоэлектронной борьбы подавили украинские БПЛА на Кубани и в Адыгее. В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ потеряли управление и отклонились от заданной траектории.

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Анна Щербакова
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