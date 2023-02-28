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13:45, 28 февраля 2023Россия

Минобороны заявило о подавлении атак беспилотников ВСУ на два региона России

Минобороны: подразделения радиоэлектронной борьбы подавили БПЛА ВСУ на Кубани и в Адыгее

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские подразделения радиоэлектронной борьбы подавили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать два региона — Адыгею и Краснодарский край. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что украинские беспилотники должны были атаковать гражданские объекты в двух российских регионах. БПЛА потеряли управление и отклонились от заданной траектории, заявили в Минобороны.

В Краснодарском крае два беспилотника атаковали нефтебазу в Туапсе — в результате в хозпостройке на ее территории начался пожар, но сами резервуары с нефтью не получили повреждения. По данным SHOT, летательные аппараты были начинены взрывчаткой, которую они собирались сбросить на нефтебазу, но взорвались в ста метрах от нее.

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Анастасия Шейкина
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