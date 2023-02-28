Появились подробности о залетевшем в окно квартиры в Белгороде беспилотнике

SHOT: залетевший в окно квартиры в Белгороде беспилотник был оснащен взрывным устройством

Беспилотник, залетевший в окно квартиры в Белгороде, был оснащен взрывным устройством. Подробности инцидента появились у Telegram-канала SHOT.

Как выяснили авторы поста, дрон влетел в окно жилой многоэтажки на улице Попова. Взрывное устройство было обезврежено саперами. Из дома эвакуировали 200 человек, которым предложили разместиться в гостинице, пока на месте происшествия работают спецслужбы. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, еще два беспилотника, начиненные взрывчаткой PE8 и металлическими шарами при падении повредили четыре машины, написал SHOT. Также канал сообщил об атаке дрона на супермаркет в селе Шагаровка, у которого в результате загорелась крыша. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в столице региона нашли обломки трех беспилотников. По его словам, были повреждены автомобили, а в нескольких домах выбило окна. Позже мэр города Валентин Демидов уточнил, что один из дронов влетел в окно квартиры, а два других упали в жилых кварталах, нанеся незначительный ущерб.

Утром 28 февраля также стало известно, что два беспилотника Вооруженных сил Украины попытались атаковать нефтебазу в Туапсе. По информации SHOT, дроны собирались сбросить на объект взрывчатку, однако взорвались в ста метрах от нефтехранилища. Пострадавших в результате инцидента нет.