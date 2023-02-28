Стало известно о падении неустановленного летательного аппарата в Адыгее

Глава Адыгеи Кумпилов сообщил о падении неустановленного летательного аппарата в Новом

В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. Об этом сообщил в Telegram-канале глава российской республики Мурат Кумпилов.

Властям стало известно, что происшествие было зафиксировано в ночь на вторник, 28 февраля. По словам Кумпилова, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Глава Адыгеи отметил, что в результате падения летательного аппарата никто из мирных граждан не пострадал. «Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы», — пояснил он.

Кумпилов попросил жителей Адыгеи сохранять спокойствие, заверив, что держит ситуацию на личном контроле.

