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10:43, 28 февраля 2023Россия

Стало известно о падении неустановленного летательного аппарата в Адыгее

Глава Адыгеи Кумпилов сообщил о падении неустановленного летательного аппарата в Новом

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. Об этом сообщил в Telegram-канале глава российской республики Мурат Кумпилов.

Властям стало известно, что происшествие было зафиксировано в ночь на вторник, 28 февраля. По словам Кумпилова, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Глава Адыгеи отметил, что в результате падения летательного аппарата никто из мирных граждан не пострадал. «Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы», — пояснил он.

Кумпилов попросил жителей Адыгеи сохранять спокойствие, заверив, что держит ситуацию на личном контроле.

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Анна Щербакова
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