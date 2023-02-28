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13:43, 28 февраля 2023Россия

Минобороны рассказало об атаках беспилотников ВСУ на территорию России

Минобороны РФ заявило, что ВСУ пытались атаковать объекты на юге страны с беспилотников

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 28 февраля пытались атаковать объекты на юге России с беспилотников. Об этом заявили журналистам в Министерстве обороны России. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

По сообщению Минобороны, ночной атаке подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и республике Адыгея.

В ведомстве добавили, что никакого ущерба беспилотники нанести не смогли.

Ранее сообщалось, что два беспилотника ВСУ попытались атаковать нефтебазу в курортном городе Туапсе в Краснодарском крае. По информации Telegram-канала Shot, дроны собирались сбросить на объект взрывчатку, однако взорвались в 100 метрах от нефтехранилища.

До этого в сети появились фотографии неустановленного летательного аппарата, упавшего в ночь на 28 февраля в районе адыгейского поселка.

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Марк Леонов
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