Опубликованы кадры упавшего в Адыгее неустановленного летательного аппарата

SHOT опубликовал кадры неустановленного летательного аппарата, упавшего в Адыгее

В сети появились кадры неустановленного летательного аппарата, упавшего в ночь на 28 февраля в районе поселка Новый Республики Адыгея. Фотографии опубликовал Telegram-канал SHOT.

На снимках видно металлический объект округлой формы с поврежденным в результате падения корпусом. Какие либо опознавательные знаки на его корпусе отсутствуют.

По информации авторов поста, взрыв прогремел в районе двух часов неизвестный объект может оказаться советским беспилотником модели «Стриж» или «Рейс». На месте его падения нашли две воронки глубиной около 50 сантиметров и диаметром около двух метров, а также разбросанные вокруг металлические обломки.

О падении неустановленного летательного аппарата в районе поселка Новый Гиагинского района Адыгеи стало известно утром 28 февраля. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, в результате инцидента была повреждена хозяйственная постройка животноводческой ферме. Мирные граждане не пострадали. На месте работает следственно-оперативная группа.