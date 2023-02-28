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11:18, 28 февраля 2023Россия

Опубликованы кадры упавшего в Адыгее неустановленного летательного аппарата

SHOT опубликовал кадры неустановленного летательного аппарата, упавшего в Адыгее

Фото: Telegram-канал SHOT

В сети появились кадры неустановленного летательного аппарата, упавшего в ночь на 28 февраля в районе поселка Новый Республики Адыгея. Фотографии опубликовал Telegram-канал SHOT.

На снимках видно металлический объект округлой формы с поврежденным в результате падения корпусом. Какие либо опознавательные знаки на его корпусе отсутствуют.

По информации авторов поста, взрыв прогремел в районе двух часов неизвестный объект может оказаться советским беспилотником модели «Стриж» или «Рейс». На месте его падения нашли две воронки глубиной около 50 сантиметров и диаметром около двух метров, а также разбросанные вокруг металлические обломки.

О падении неустановленного летательного аппарата в районе поселка Новый Гиагинского района Адыгеи стало известно утром 28 февраля. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, в результате инцидента была повреждена хозяйственная постройка животноводческой ферме. Мирные граждане не пострадали. На месте работает следственно-оперативная группа.

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Константин Лысяков
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