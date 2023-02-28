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11:00, 28 февраля 2023Россия

Появились подробности об упавшем в Адыгее летательном аппарате

SHOT: упавший в Адыгее летательный аппарат может быть советским беспилотником

Фото: Telegram-канал SHOT

Упавший в Адыгее летательный аппарат может быть советским беспилотником модели «Стриж» или «Рейс». Подробности об инциденте появились у Telegram-канала SHOT.

По информации авторов поста, в районе двух ночи в районе поселка Новый произошел взрыв. На его месте обнаружили воронки диаметром около двух метров и глубиной около 50 сантиметров, а также разбросанные вокруг обломки неустановленного объекта.

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Константин Лысяков
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