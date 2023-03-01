Минобороны заявило о предотвращении массированной атаки беспилотников на Крым

Минобороны заявило о предотвращении попытки Украины атаковать объекты Крыма беспилотниками

Российские военные предотвратили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, на полуострове шесть украинских беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), еще четыре — выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Днем ранее, 28 февраля, в пяти регионах России за сутки произошли атаки беспилотников. О них сообщили в Адыгее, Белгороде и Брянской области, а также в Туапсе Краснодарского края и в Подмосковье.

В тот же день Минобороны заявило, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы подавили беспилотники ВСУ, которые пытались атаковать Адыгею и Краснодарский край. Уточнялось, что украинские беспилотники должны были атаковать гражданские объекты, но потеряли управление и отклонились от заданной траектории.