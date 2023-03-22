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20:54, 22 марта 2023Бывший СССР

Отражение атаки беспилотников на Севастополь попало на видео

«Русская весна» опубликовала видео отражения атаки дронов на корабли в Севастополе

Попытка атаки украинских беспилотников на военные корабли в Севастополе ранним утром 22 марта и ее отражение попали на видео. Записи публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На кадрах виден открытый огонь по атаковавшим корабли дронам — трем плавающим и одному летающему. Указывается, что огонь велся моряками из стрелкового оружия, также БПЛА сбивали средства ПВО. Отмечается, что военные корабли не пострадали.

Утром губернатор Михаил Развозжаев сообщил, что Черноморский флот успешно отбил атаку надводных беспилотников. Он пояснил, что три объекта намеревались проникнуть в бухту.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что атаку на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие.

Антон Похиляк
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