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13:56, 22 марта 2023Россия

Шойгу раскрыл подробности отражения атаки беспилотников на Севастополь

Шойгу сообщил, что атаку БПЛА на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие

Фото: Mikhail Klimentyev / Globallookpress.com

Атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие. Подробности произошедшего раскрыл министр обороны России Сергей Шойгу, его слова приводит «Интерфакс».

Он уточнил, что два из трех аппаратов уничтожили старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главная старшина Татьяна Целуйко.

«Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника», — заявил Шойгу.

Утром в среду, 22 марта, украинские дроны пытались атаковать объекты в Крыму и Севастополе — как подчеркнул глава Минобороны, все три БПЛА были уничтожены. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дроны пытались проникнуть в морскую бухту.

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Варвара Родикова
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