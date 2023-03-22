Глава Минобороны Шойгу подтвердил попытку атаки украинских беспилотников на Севастополь

Утром в среду, 22 марта, украинские дроны пытались атаковать объекты в Севастополе. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

По его словам, полуостров хотели атаковать три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) — все они были уничтожены. В частности, два дрона поразили девушки-военнослужащие, их поручено представить к государственным наградам, сообщил министр.

Утром 22 марта глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке на город трех надводных беспилотников и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Глава города отчитался об отражении атаки, подчеркнув, что дроны пытались проникнуть в бухту.

До официального подтверждения информации об атаке на город жители сообщали о звуках взрывов. В то время, по сообщению Telegram-канала Shot, разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk покинул нейтральное воздушное пространство Черного моря.