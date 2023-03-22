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06:53, 22 марта 2023Россия

В Севастополе сообщили о взрывах над городом

Shot: жители Севастополя сообщают о громких звуках взрывов над городом
СюжетВзрыв в Севастополе

Жители Севастополя сообщили о громких звуках взрывов над городом, передает Telegram-канал Shot.

Предположительно, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Официальной информации на данный момент нет.

Отмечается, что разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk покинул нейтральное воздушное пространство Черного моря в то время, когда были зафиксированы взрывы.

Накануне беспилотник RQ-4 Global Hawk заметили в нейтральном воздушном пространстве Черного моря. По данным сервиса Flightradar, дрон вылетел с одной из воздушных баз в Италии.

В ночь на 21 марта средства противовоздушной обороны сработали в городе Джанкое на севере Крыма — есть разрушения, один человек получил ранения. Об инциденте сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Марина Совина
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