Начиненные шрапнелью беспилотники атаковали крымский Джанкой

Крючков назвал гражданские объекты в крымском Джанкое целью украинских БПЛА с шрапнелью

В ночь на 21 марта средства противовоздушной обороны сработали в городе Джанкой на севере Крыма — есть разрушения, один человек получил ранения. Об инциденте в Telegram сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Обломки беспилотников обнаружили на двух улицах. Один из БПЛА был уничтожен над джанкойским техникумом и спикировал между учебным корпусом и общежитием. Остальные уничтоженные дроны были сбиты над жилыми массивами.

Аксенов рассказал, что в настоящее время оцениваются последствия инцидента, после проведения необходимых процедур будут приняты решения о компенсациях пострадавшим. На место происшествия незамедлительно выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

Хотели отомстить крымчанам

Как сообщил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин, в результате прилета беспилотников повреждены частный дом на улице Южной, а в центре города произошло возгорание продуктового магазина.

По информации главы администрации, с осколочным ранением доставлен в больницу 33-летний мужчина. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, он госпитализирован.

Целью всех сбитых в Джанкое на севере Крыма беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были гражданские объекты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель — хотели отомстить крымчанам за их выбор Олег Крючков Советника главы Крыма

Также Крючков назвал особым цинизмом интернет-мемы, которыми были украшены украинские беспилотники. Наклейки с изображениями, именуемыми в сети как Yao Ming Face и Trollface, были приклеены на корпусы БПЛА. Их фото чиновник опубликовал в своем Telegram-канале. Кроме этого, он показал снимки лопастей дронов, надписи на которых показались ему весьма любопытными.

Это лопасть пропеллера беспилотника, который атаковал джанкойский техникум. Интересная аббревиатура: USA. Склады фирмы в Нью-Джерси и Калифорнии. Комментарии, я думаю, излишни Олег Крючков Советника главы Крыма

Тем временем в украинских СМИ начала появляться информация о том, что взрыв в Джанкое повредил железную дорогу. И, якобы, из-за этого нарушено движение поездов. Крючков опроверг эту информацию, назвав ее «фантазиями клоунов», и отметил, что все составы следуют по расписанию.

Беспрерывная работа ПВО

В марте Сергей Аксенов говорил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут долетать до Крыма, но их сбивают. По его словам, часть беспилотников в море сбивают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), часть — системы противовоздушной обороны (ПВО). Точки запуска аппаратов российским военным известны.

«Да, могут быть там долеты отдельных беспилотников, боеприпасы западного производства поступают регулярно на Украину, как коллеги говорят, я со слов военных здесь буду говорить о том, что они видят, как противодействовать этой ситуации», — сказал глава Крыма, подчеркнув, что полуострову ничего не угрожает и он готов к любым вызовам.

1 марта Минобороны России заявило, что российские военные предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Крым. По данным ведомства, на полуострове шесть украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО, еще четыре — выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Днем ранее, 28 февраля, в пяти регионах России за сутки произошли атаки беспилотников. О них сообщили в Адыгее, Белгороде и Брянской области, а также в Туапсе Краснодарского края и в Подмосковье.