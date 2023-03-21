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23:38, 21 марта 2023Мир

Разведывательный беспилотник США заметили в небе над Черным морем

Shot: разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk заметили в небе над Черным морем
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Telegram-канал Shot

Разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk заметили в нейтральном воздушном пространстве Черного моря. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным сервиса Flightradar, дрон вылетел с одной из воздушных баз в Италии.

14 марта в небе над Черным морем произошел инцидент с американским беспилотником. По данным Министерства обороны России, дрон летел в сторону российской границы с выключенными транспондерами. В ведомстве отметили, что он нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Москвой с начала специальной военной операции на территории Украины.

Поднятые на перехват российские истребители в контакт с беспилотником не вступали, оружие не применяли, заявили в Минобороны. БПЛА начал резко маневрировать, потерял управление и упал в воду, добавили в ведомстве.

В США утверждают, что два российских Су-27 перехватили беспилотник, который выполнял рутинные операции. Пентагон подтвердил, что MQ-9 выполнял разведывательную миссию.

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Марина Совина
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Разведывательный беспилотник США заметили в небе над Черным морем
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