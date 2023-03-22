Севастополь атаковали надводные беспилотники
Глава Севастополя Развожаев заявил об атаке трех беспилотников на морскую бухту
Три надводных беспилотника Вооруженных сила Украины (ВСУ) атаковали морскую бухту. Черноморский флот отбил нападение, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», — написал глава города.
Военные корабли не пострадали, сообщил Развожаев и добавил, что от взрывов уничтоженных дронов повреждения получили несколько зданий на улице Ленина — у них повыбивало стекла. Пострадавших нет.
По словам главы города, российские военные спокойно отразили атаку Украины, они продолжают контроль обстановки. Развожаев призвал доверять только официальной информации.