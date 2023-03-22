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08:15, 22 марта 2023Россия

Севастополь атаковали надводные беспилотники

Глава Севастополя Развожаев заявил об атаке трех беспилотников на морскую бухту

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Три надводных беспилотника Вооруженных сила Украины (ВСУ) атаковали морскую бухту. Черноморский флот отбил нападение, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», — написал глава города.

Военные корабли не пострадали, сообщил Развожаев и добавил, что от взрывов уничтоженных дронов повреждения получили несколько зданий на улице Ленина — у них повыбивало стекла. Пострадавших нет.

По словам главы города, российские военные спокойно отразили атаку Украины, они продолжают контроль обстановки. Развожаев призвал доверять только официальной информации.

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Анастасия Шейкина
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