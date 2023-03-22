В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В Севастополе сообщили о приостановке движения морского пассажирского транспорта

В Севастополе движение морского пассажирского транспорта временно остановлено. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя в Telegram-канале.

«На конечных остановочных пунктах —площадь Захарова и площадь Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — говорится в сообщении дирекции.

Там не назвали причины приостановки движения и пообещали проинформировать дополнительно в случае изменения в работе морского транспорта.

Ранее жители Севастополя сообщили о громких звуках взрывов над городом. Предположительно, над городом работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Официального подтверждения этой информации нет. В момент, когда звучали взрывы, разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk покинул нейтральное воздушное пространство Черного моря.