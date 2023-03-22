Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:46, 22 марта 2023Россия

В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В Севастополе сообщили о приостановке движения морского пассажирского транспорта

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Global Look Press

В Севастополе движение морского пассажирского транспорта временно остановлено. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя в Telegram-канале.

«На конечных остановочных пунктах —площадь Захарова и площадь Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — говорится в сообщении дирекции.

Там не назвали причины приостановки движения и пообещали проинформировать дополнительно в случае изменения в работе морского транспорта.

Ранее жители Севастополя сообщили о громких звуках взрывов над городом. Предположительно, над городом работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Официального подтверждения этой информации нет. В момент, когда звучали взрывы, разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk покинул нейтральное воздушное пространство Черного моря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин отреагировал на планы поставки Украине оружия с ядерным компонентом
Во Франции предупредили о «социальном взрыве» из-за пенсионной реформы
В Севастополе приостановили движение морского транспорта
Израиль нанес ракетный удар вблизи аэропорта Алеппо
Вильфанд пообещал «дружную весну» москвичам
Появились подробности о гибели четырех человек при пожаре в Москве
На популярном маркетплейсе заметили рост спроса на одну категорию товаров
Тревел-блогер раскрыл главные причины отказа россиян от отдыха на Кавказе
Россиянам назвали условие заражения туберкулезом
Прибыль российского бизнеса рекордно рухнула
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.