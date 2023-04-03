Стало известно о планах предполагаемой убийцы Татарского Треповой после взрыва

Предполагаемая убийца военкора Татарского Трепова хотела спрятаться на севере Петербурга

Россиянка Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского, после взрыва планировала отсидеться в съемной квартире на севере города, однако ее вычислили по камерам видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Девушка передала военкору статуэтку, в которой, по предварительном данным, была взрывчатка. После этого она покинула кафе, добралась до первой съемной квартиры возле метро Василеостровская, переоделась и в новом образе покинула район преступления. Затем она доехала до второй съемной квартиры в ЖК «Северная Долина» в Выборгском районе города, где провела ночь.

Утром 3 апреля ее задержали. Также у Треповой были куплены билеты на самолет — это могло быть отвлекающим маневром, так как в аэропорт она так и не приехала.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.