Трепова признала факт проноса взорвавшейся статуэтки на встречу с Татарским

Задержанная Трепова признала, что принесла на встречу с Татарским взорвавшуюся статуэтку

Предполагаемая убийца военкора Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что принесла на встречу с ним статуэтку, которая взорвалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Девушка ответила на вопрос сотрудника МВД о том, за что ее задержали. Также она подтвердила, что пронесла статуэтку с взрывчаткой на мероприятие и передала ее военкору. Кроме того, она обещала позже рассказать о том, кто передал ей этот подарок.

2 апреля после передачи статуэтки Трепова покинула кафе, добралась до первой съемной квартиры возле метро «Василеостровская», переоделась и в новом образе покинула район преступления. Ночь она провела на второй съемной квартире в ЖК «Северная Долина» в Выборгском районе. Утром девушку задержали.

Также у Треповой были куплены билеты на самолет — это могло быть отвлекающим маневром, так как в аэропорт она так и не приехала.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.

