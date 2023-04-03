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13:05, 3 апреля 2023Силовые структуры

Трепова признала факт проноса взорвавшейся статуэтки на встречу с Татарским

Задержанная Трепова признала, что принесла на встречу с Татарским взорвавшуюся статуэтку

Предполагаемая убийца военкора Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что принесла на встречу с ним статуэтку, которая взорвалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Девушка ответила на вопрос сотрудника МВД о том, за что ее задержали. Также она подтвердила, что пронесла статуэтку с взрывчаткой на мероприятие и передала ее военкору. Кроме того, она обещала позже рассказать о том, кто передал ей этот подарок.

2 апреля после передачи статуэтки Трепова покинула кафе, добралась до первой съемной квартиры возле метро «Василеостровская», переоделась и в новом образе покинула район преступления. Ночь она провела на второй съемной квартире в ЖК «Северная Долина» в Выборгском районе. Утром девушку задержали.

Также у Треповой были куплены билеты на самолет — это могло быть отвлекающим маневром, так как в аэропорт она так и не приехала.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.

Екатерина Власова
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