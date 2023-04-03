Следователи переквалифицировали дело об убийстве военкора Татарского на теракт
Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело об убийстве военкора Владлена Татарского на террористический акт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Такое решение принято в связи с полученными результатами первоначальных следственных действий.
В настоящее время с задержанной Дарьей Треповой, предполагаемой убийцей журналиста, проводятся следственные действия. По данным СКР, она поддерживала взгляды Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Преступление было спланировано и организовано с территории Украины, считает следствие. Там устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.
Ранее 3 апреля МВД показало видео с признанием Треповой в том, что она принесла в петербургское кафе статуэтку, которая затем была взорвана, в результате чего погиб Татарский и пострадали 32 человека.
Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля.