Следователи переквалифицировали дело об убийстве военкора Татарского на теракт

СКР переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт, с Треповой работают

Трепова признала факт проноса взорвавшейся статуэтки на встречу с Татарским

Начало событий в новости Трепова признала факт проноса взорвавшейся статуэтки на встречу с Татарским

Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело об убийстве военкора Владлена Татарского на террористический акт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Такое решение принято в связи с полученными результатами первоначальных следственных действий.

В настоящее время с задержанной Дарьей Треповой, предполагаемой убийцей журналиста, проводятся следственные действия. По данным СКР, она поддерживала взгляды Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Преступление было спланировано и организовано с территории Украины, считает следствие. Там устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.

Ранее 3 апреля МВД показало видео с признанием Треповой в том, что она принесла в петербургское кафе статуэтку, которая затем была взорвана, в результате чего погиб Татарский и пострадали 32 человека.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля.